Ossadas do cão de Lúcia foram descobertas pelo cão da vizinha. Ao ver as mesmas, Clotilde mandou-as para o lixo

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Nem tudo são rosas».



Lúcia tinha um canteiro muito especial com rosas plantadas, mas um dia chegou a casa e estava tudo destruído e diz que a culpa é da vizinha. Agora estão de costas voltadas. Além das rosas, Lúcia tinha sepultado o seu falecido cão no mesmo sítio, tornando-se assim um local simbólico. O que aconteceu é que o cão de Clotilde saltou o muro e provocou uma destruição do canteiro, acabando por também ter retirado as ossadas do falecido cão.

Clotilde admite ter visto o cão com ossos estranhos e acabou por deitá-los fora. Lúcia ficou incrédula porque nem um pedido de desculpas recebeu.

Agora, Lúcia pede ao tribunal que Clotilde levante o muro para evitar que o cão volte a saltar para a sua propriedade.



Sentença: Clotilde ficará obrigada a vigiar o cão, mas não é responsável pela subida do muro.