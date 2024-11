Paulina responde a quem a acusa de ser das barracas: «5 quartos, 3 salas, 2 cozinhas. Se é uma barraca...»

Paulina é uma das juradas do programa «A Sentença» e esteve no programa «Dois às 10» para dar a conhecer a sua história de vida. Conhecida por não deixar nada por dizer, falou de como está feliz por participar no programa à tarde na TVI, apesar de ter recebido críticas, como quem a acusa de ser das "barracas". Com o seu jeito, respondeu: "5 quartos, 3 salas, 2 cozinhas. Se é uma barraca então o senhor deve morar num hotel de 5 estrelas"

Paulina é uma mulher apaixonada pelo fado e canta em vários momentos do seu dia. Foi através da música que conheceu o marido, por quem está muito apaixonada. Mãe e avó é uma mulher dedicada à família.

N'A Sentença, Paulina já protagonizou momentos tensos, como este, em que deixou críticas a uma protagonista da história.