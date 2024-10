Reaproximação no casamento faz Rui arrepender-se de ter dado 450 mil euros à amante

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Ilusão amorosa».

Rui é casado há já 15 anos, mas no início do ano esteve separado da mulher depois de assumir que tinha um caso extraconjugal. Como pensou casar-se com a pessoa com quem se envolveu, transferiu dinheiro para a "amante" para a compra de uma casa. Contudo, o casamento não chegou ao fim e agora é preciso acertar contas.

Rui recorda os problemas no casamento e como começou a passar mais tempo na casa de Elisabete e, por ser pequena, deu-lhe 450 mil euros para a colega e amante comprar uma nova casa.

O protagonista do caso continuou a ter relação com o filho da mulher, contudo, nunca o apresentou à colega, que descobriu que Rui continuava a relação com a esposa. Foi nesse período que percebeu que o casamento, afinal, estava saudável. Agora, quer voltar atrás na decisão de ter comprado um apartamento com a amante.

Elisabete sente-se iludida e envergonhada com a situação. Diz que não vai abrir mão da casa e alega que esta está registada em seu nome.

Rui quer que a escritura da casa passe para seu nome. Sentença Final: Elizabete vai ter de aceder ao pedido de Rui