Ricardo confiou no patrão e agora enfrenta um vazio nos seus direitos de reforma

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Palco da vida».

Ricardo esteve sempre ligado ao mundo da música, ora no palco, ora nos bastidores. Recentemente, começou a pensar na reforma e por isso foi ter com Gustavo, para quem tem trabalhado nos últimos anos.

Depois de conversar com o patrão, Ricardo fica a saber que Gustavo não fez qualquer descontos no tempo em que lá trabalhou. Surpreendido, Ricardo apercebe-se que nunca assinou recebidos de vencimento e recebia em dinheiro.

Admite que nunca se preocupou com as questões legais, porque acreditava que era função do patrão, que se defende alegando o acordo de cavalheiros que criaram, onde nunca se falou de reforma.

Sentença final: Gustavo vai ter de regularizar a situação de Ricardo.