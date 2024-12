Sem luz, sem forno e sem peru. Natal de Inês foi arruinado pela vizinha

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Luzes de Natal».

Inês adora a época natalícia e todos os anos faz questão de não esconder isso com luzes bem visíveis dentro e fora de casa. A noite de Natal é a preferida no ano, mas este ano, segundo a própria, teve o pior Natal do ano.

Uma das suas vizinhas, Amália, descontente com a luz e luzes, desligou os fios elétricos e Inês ficou sem luz em casa. Sem forno, sem luz e sem peru, viu a sua consoada arruinada.

Amália explicou que as decorações da vizinha faziam sons muito altos, incomodando, também, o seu teletrabalho. Enquanto preparava a sua consoada, cansada de ouvir música, decidiu cortar o mal pela raiz.

Agora, Inês quer uma indemnização pelos danos.

Sentença final: Amália vai ter de pagar 1500 euros.