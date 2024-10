Soraia recebeu uma «boneca de vodu» com agulhas espetadas na barriga e começou a desenvolver flatulência

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Triângulo amoroso».

Soraia e Maria eram amigas, mas quando as duas se apaixonam pelo mesmo homem, a amizade deu origem a uma guerra onde vale tudo para conquistar o homem.

Soraia recordou a amizade que durava há 5 anos. Soraia namorava com Augusto, há cerca de 3 anos, e diz que depois de apresentá-lo à amiga que esta se «meteu» com ele. Certo dia, Soraia encontrou Augusto com Maria na rua e percebeu que se envolviam. Depois de um pedido de desculpas e promessas de que iria acabar com Maria, Soraia cedeu e perdoou a traição. Contudo, isto não aconteceu e Augusto propôs mesmo formarem um trisal.

Recentemente, Soraia recebeu uma «boneca de vodu» com agulhas espetadas e desde que recebeu essa encomenda, desenvolveu problemas de flatulência.

Agora, Soraia pede uma indemnização ao tribunal.

Sentença final: Maria não cumpriu o crime de ameaça e, por isso, não terá de pagar nada.