Viúvo enfrenta disputa inesperada: o que a sogra exige vai surpreendê-lo!

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Mágoa reprimida».

A mulher de Carlos era modelo profissional e há algum tempo sofria de anorexia. Um distúrbio que se agravou e que levou a um desfecho dramático. Viúvo, as discussões com a sogra intensificaram-se, até porque Carlos considera ter direito a ficar com os bens que pertenciam à mulher, mas não está fácil chegar a acordo com a progenitora da mulher.

Carlos diz que após a morte da mulher, está a ser obrigado a sair de casa pela sogra. Considera ter direito aos bens da mulher, uma vez que não têm filhos.

Emocionada, Laura diz que o marido não ajudou de forma clara a filha, que muitas vezes passava dias sem comer.

Apesar de considerar que não é obrigado a sair, Carlos está disposto a fazê-lo. Como compensação, Carlos pretende que a sofra pague duas rendas e a caução da casa para onde vai viver.