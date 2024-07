Josué encontrou a mulher nua com dois amigos em casa: «Para mim eras uma freira e, afinal, vi o oposto»

Josué foi atacado pelos cães do homem com quem a mulher se envolveu. Deve ser a companheira a pagar as despesas hospitalares?

A viverem separados, Josué entrou em casa e encontrou a (ainda) mulher sem roupa com outros amigos

Josué e Lúcia atravessam uma crise matrimonial. Josué saiu de casa para tentar recuperar a situação, mas Lúcia já não o deixou regressar. Intrigado, decidiu investigar por si. Tendo ainda a chave de casa, Josué entrou em casa, pela garagem, às escondidas de Lúcia. Para seu choque, Josué encontrou a companheira nua com o amigo com quem tinha vivido quando se separou da mulher e ainda outra amiga de Lúcia: «Para mim eras uma freira e, afinal, vi o oposto».

Lúcia explica que estavam separados e que por isso não tem de justificar nada a Josué. Com ciúmes, Josué confrontou todos, mas ficou assustado com a presença dos cães do amigo em comum e acabou por cair na piscina, causando estragos em materiais e também em si mesmo.

Agora, ao tribunal, Josué quer que a mulher pague as despesas causadas pelos cães do amigo com quem estava em casa. O juiz Hélder Fráguas leu a sentença e tal não vai acontecer. Contudo, Josué não tem de pagar os estragos da casa e pode voltar à mesma quando quiser.