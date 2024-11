Mãe acusa filha de infestar a casa com percevejos para acelerar a venda do imóvel e receber a sua parte

No segundo caso abordado no episódio de hoje, 22 de novembro, do programa «A Sentença» da TVI, o foco esteve num delicado conflito familiar que envolve questões de herança e acusações inusitadas. Sob o título «Morada de Família», Teresa Soeiro e Albertina Soeiro expuseram uma disputa que reflete os desafios emocionais e jurídicos que muitas famílias enfrentam na partilha de bens.

O caso

Teresa Soeiro perdeu o pai há cerca de quatro anos e, na altura, sugeriu à mãe, Albertina, e ao irmão que iniciassem o processo de partilha da casa da família — uma ampla moradia onde atualmente residem Albertina e o filho. Contudo, ambos recusaram a proposta, e Teresa optou por não insistir.

Recentemente, a tensão entre mãe e filha intensificou-se quando Albertina acusou Teresa de infestar a casa com percevejos como forma de pressionar uma eventual venda do imóvel. Teresa, por sua vez, refutou veementemente as alegações, classificando-as como "devaneios" de Albertina e do irmão, com quem admite manter uma relação distante e conflituosa.

Perante as acusações, Teresa decidiu abandonar a ideia de vender a casa, mas exige que Albertina lhe entregue em vida a herança a que tem direito — ou seja, metade do valor da moradia.

O debate

O caso apresentado por «A Sentença» levantou questões jurídicas e emocionais que afetam muitas famílias em Portugal: partilhas e herança em vida. Teresa reivindica o direito de receber antecipadamente a sua parte da herança. Em Portugal, as partilhas são habitualmente realizadas após o falecimento dos progenitores, mas é possível efetuar a antecipação em vida, mediante acordo entre as partes.

As acusações de Albertina quanto à infestação de percevejos, embora inusitadas, reflectem o nível de desconfiança e má relação entre os membros da família, dificultando qualquer entendimento.

A sentença final

O caso «Morada de Família» evidencia como questões patrimoniais podem revelar e acentuar divisões familiares. A situação ilustra a necessidade de planeamento sucessório e diálogo aberto para prevenir conflitos futuros. O juiz Hélder Fráguas ditou que Albertina não pode ser obrigada a fazer a partilha em vida.