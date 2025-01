Manuscritos de idoso em lar levantam polémica e chegam a tribunal

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Paredes de silêncio».

Odete é dona de um lar que acolhe vários idosos. Foi também nesta instituição que o irmão de Maria José passou os últimos anos de vida. Fechado num quarto e sem falar com ninguém, foi na escrita que encontrou forma de comunicar com o mundo. Escritos que levantam agora alguma polémica.

Maria José recorda os manuscritos que encontrou e ficou em choque com as condições e com a forma como os utentes eram tratados. Maria José pensou editar um livro, mas antes confrontou a proprietária do lar.

Uma conversa que acabou em tribunal, com Odete a querer proibir a publicação do livro, garantido que a verdade não é a dos manuscritos.