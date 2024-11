Natália quer ser a cuidadora do pai. Já o pai acusa a filha de ter desaparecido durante 24 anos: «Ela só quer a minha fortuna!»

O programa «A Sentença», da TVI, abordou hoje, 19 de novembro, o caso «Versões Opostas», que coloca em evidência um drama familiar complexo envolvendo Natália, uma enfermeira, e o seu pai, Estêvão. No centro do conflito estão questões de saúde mental, memórias contraditórias e o pedido de tutela apresentado por Natália para gerir os bens da família e o bem-estar do progenitor.

O caso em detalhe

Natália afirma que vive preocupada com o estado mental do pai há mais de duas décadas, desde que ele sofreu um colapso durante um almoço que ambos partilhavam. Apesar de apresentar sinais de um possível problema de saúde mental, médicos consultados por Natália têm recusado diagnosticar Estêvão como incapaz de tomar decisões por si próprio. Esta ausência de diagnóstico tem dificultado a possibilidade de Natália intervir formalmente na vida do pai.

Segundo a versão de Natália, ela nunca se afastou e esteve sempre presente ao longo dos últimos 24 anos. Contudo, Estêvão tem uma narrativa diferente. Para ele, a filha desapareceu subitamente após o referido almoço e só regressou há cerca de um mês, sem fornecer qualquer explicação. Esta diferença de perceções gerou um distanciamento entre os dois, alimentando o receio de Natália de que o pai esteja a sofrer de uma condição mental que compromete a sua capacidade de raciocínio.

Em outubro, Natália garante que, ao regressar a casa, Estêvão voltou a reconhecê-la, reacendendo a preocupação com a deterioração do estado do pai. Como resultado, decidiu recorrer ao tribunal, pedindo para ser nomeada responsável legal pelo progenitor e pela administração do património familiar.

Sentença final

O juiz Hélder Fráguas analisou o caso e decidiu que Estêvão passa a ter acompanhamento de Natália que garantirá a gestão pessoal e material do pai.