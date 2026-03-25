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Quer assistir ao vivo? “A Sentença” celebra 2 anos com emissão especial em Coimbra

  • Redação TVI
  • Há 1h e 32min
Quer assistir ao vivo? “A Sentença” celebra 2 anos com emissão especial em Coimbra - TVI
SENTENÇA

O programa “A Sentença”, um dos formatos mais populares da televisão portuguesa, está de parabéns e assinala o seu 2.º aniversário com uma emissão muito especial.

Para celebrar esta data, o programa será gravado no Colégio da Santíssima Trindade, em Coimbra, num ambiente solene e emotivo que promete reforçar a ligação às histórias reais que têm marcado o formato.

Esta edição especial irá dar destaque a casos verídicos ocorridos na região de Coimbra, aproximando ainda mais o programa do público e das suas vivências.

E há uma novidade: os espectadores terão a oportunidade de assistir ao vivo a esta gravação, acompanhando de perto o rigor e a intensidade que caracterizam “A Sentença”.

Para participar, os interessados devem enviar um e-mail com nome, idade, contacto e localidade para sentenca.publico@tvi.pt, habilitando-se assim a marcar presença neste momento único.

A emissão promete celebrar dois anos de histórias marcantes, numa experiência especial de proximidade entre o programa e o público.

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