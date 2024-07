Tiago foi burlado ao arrendar casa a uma falsa proprietária. Ao fim de 6 meses, a verdadeira apareceu para espanto de todos

Tiago e a companheira conseguiram com dificuldade encontrar a habitação ideal para arrendar. Fecharam contrato e mudaram-se, mas agora está prestes a ser despejado de forma inesperada. Ao fim de 6 meses a morar na casa ideal, foi surpreendido com a chegada da proprietária real da casa.

Depois do choque, Tiago percebeu que a senhora com quem estava a negociar o arrendamento era a inquilina e a verdadeira proprietária estava fora do país. Mónica, a verdadeira proprietária, não se apercebeu do que estava a acontecer porque recebia na conta o mesmo valor.

Quando veio de férias, com o desejo de vender a casa, é que se deparou com o que estava a acontecer.

Agora, Tiago quer que o contrato de arrendamento se mantenha, mas Mónica quer vender a mesma. O juiz Hélder Fráguas leu a sentença e deu razão a Mónica.

