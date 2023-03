Afonso Vaz: «Eu seria chamado de racista, se fizesse o que o Dala faz à Jandira»

Entrevista exclusiva com Afonso Vaz: «Eu sou muito relevante na casa». Veja aqui!

Esta quinta-feira, 23 de março, Afonso Vaz esteve em direto no Instagram d'O Triângulo e comentou as últimas polémicas que têm acontecido dentro da casa.

Um dos pontos da conversa foi a discussão acesa de Jandira Dias e Ângelo Dala, depois de Dala dizer que vai beber o seu chá. Afonso Vaz considerou a atitude de Jandira «excessiva», no entanto, admite perceber o lado da concorrente: «Ela já é fogo em qualquer altura e reage de uma forma agressiva e excessiva por qualquer coisa… A reação da Jandira acaba por ser excessiva, mas é super normal porque ela está saturada dele. Se ela explode com facilidade, imagina com o Dala».

«Falas tanto na Jandira que parece que és um racista disfarçado», escreveu um dos espectadores.

Afonso Vaz tomou a iniciativa de responder ao comentário e afirmou: «Não tem nada a ver com isso. Pelo facto de ser da mesma etnia que a Jandira, o Dala pode fazer este tipo de brincadeiras. Se fosse eu, e é aqui que a nossa sociedade tem que levar uma chapada de luva branca, seria chamado de racista se fizesse o que o Dala faz à Jandira», explicou.

«Como o Dala é da mesma etnia que a Jandira, ninguém o chama de racista. Acho que temos de abrir os olhos para isso», concluiu.