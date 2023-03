Afonso Vaz revela promessa que tinha feito a Flávio Furtado antes de regressar ao jogo. Será que cumpriu? Saiba tudo aqui!

Susana Dias Ramos elogia Afonso Vaz: «Estou profundamente desagradada com a tua saída»

No momento em que chegou ao estúdio, após ter sido expulso d'O Triângulo, Afonso Vaz teve a oportunidade de ouvir a opinião dos comentadores sobre a sua prestação. Flávio Furtado referiu as promessas que o concorrente lhe tinha feito antes de regressar à casa.

Em entrevista exclusiva ao site da TVI, Afonso Vaz revelou quais foram as estratégias que tinha combinado com o comentador: «As promessas que eu tinha feito ao Flávio foram que nós tínhamos combinado que, entrasse quem entrasse, nós íamos esconder o necessaire da Alice e que ia dizer à Alice que ela tinha perdido seguidores, entre outras coisas… Ia dizer que era um concorrente muito forte lá fora»

«Daquilo que prometi, cumpri uma parte…», confessou.

Acredita que ainda tinha «muito para dar ao jogo» e destaca as «dinâmicas» engraçadas que criava dentro da casa com os colegas. «Não é só o Afonso que perde por estar cá fora, a casa, O Triângulo, o Mestre e os meus colegas também perdem», garante.