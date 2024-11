Finalmente: descobrimos uma air fryer de grande capacidade por menos de 50 euros

*Este artigo pode conter links afiliados

Quem ainda não tem uma air fryer não imagina como este pequeno electrodoméstico pode revolucionar as rotinas familiares. Entre reuniões, atividades das crianças e tarefas domésticas, o tempo para preparar refeições caseiras - e mais saudáveis - parece cada vez mais escasso. Foi esta realidade que nos levou a descobrir a Cecofry Bombastik 6000 Full, uma air fryer com capacidade para 6 litros que está a surpreender cada vez mais famílias - e que encontrámos com um desconto fantástico na Amazon.

Espaço não é problema

Com uma capacidade de 6 litros, esta air fryer permite preparar refeições para toda a família de uma só vez, sem ocupar muito espaço na bancada graças ao seu design moderno e compacto. "É incrível como consigo preparar uma refeição completa num único cesto", partilha um utilizador satisfeito. Outro cliente destaca: "Tem espaço suficiente para fazer um frango inteiro ou uma fornada generosa de doces caseiros". E não há preocupações com segurança: a base antiderrapante garante estabilidade total e o temporizador de 60 minutos com desligamento automático traz uma tranquilidade extra à hora de cozinhar.

12 modos para todas as receitas

Os 12 modos pré-configurados são uma autêntica revolução na cozinha. Como confirma uma utilizadora: "É só escolher o programa e esperar, não há como falhar". O painel tátil é intuitivo e permite ajustar facilmente a temperatura entre 80°C e 200°C para qualquer tipo de receita.

Da entrada à sobremesa

Com a tecnologia de ar quente PerfectCook, esta air fryer consegue o que parece impossível: alimentos estaladiços por fora e suculentos por dentro, usando uma quantidade mínima de óleo. "Nunca pensei que batatas fritas caseiras pudessem ficar tão crocantes", confessa uma utilizadora entusiasmada. Os resultados são consistentes, seja na preparação de legumes assados, nuggets ou bolos. E quem já experimentou não esconde a surpresa: "Até os doces ficam perfeitos!".

O conjunto de acessórios em silicone incluído e a cesta anti-aderente facilitam ainda mais o processo - e a limpeza depois. Como destaca uma cliente: "Tudo sai sem esforço, uma passagem com um pano húmido e fica impecável".

A escolha de milhares

Com mais de 7.000 avaliações e uma classificação média de 4,4 estrelas, os números falam por si. "Ótima relação qualidade-preço, muito fácil de usar e os resultados são excelentes", partilha um cliente satisfeito. Outro utilizador acrescenta: "Finalmente uma air fryer com espaço suficiente para cozinhar tudo de uma vez". E há quem destaque a versatilidade: "Desde batatas fritas a bolos, tudo fica no ponto". Com o preço atual de 43,53€, graças a um desconto de 46%, é uma excelente oportunidade para quem procura tornar o dia-a-dia na cozinha mais simples.

