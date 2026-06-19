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Alentejo e Ribatejo em destaque na semifinal das Novas 7 Maravilhas de Portugal

Alentejo e Ribatejo em destaque na semifinal das Novas 7 Maravilhas de Portugal - TVI
Marvão 4

Já votou num dos 21 semifinalistas da região Alentejo e Ribatejo?

O concelho de Marvão prepara-se para receber, no próximo dia 20 de junho, a Semifinal Regional do Alentejo e Ribatejo das Novas 7 Maravilhas de Portugal. O evento promete ser uma grande celebração da cultura popular portuguesa, reunindo representantes, tradições, saberes e manifestações culturais que refletem a riqueza e a autenticidade do património destas duas regiões.

A iniciativa constitui uma oportunidade para valorizar a identidade, a memória coletiva e o legado cultural transmitido de geração em geração. Com o seu património histórico e paisagístico singular, Marvão surge como o cenário ideal para acolher esta etapa do concurso.

Para o presidente da Câmara Municipal de Marvão, Luís Vitorino, a realização do evento representa uma oportunidade importante para a promoção do território. “Receber a Semifinal Regional das Novas 7 Maravilhas de Portugal é uma honra para Marvão e uma oportunidade extraordinária para mostrar ao país a riqueza das nossas tradições, do nosso património e da nossa identidade cultural. Será um dia de celebração, partilha e afirmação daquilo que nos distingue enquanto comunidade”, afirma.

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Também o presidente das 7 Maravilhas de Portugal, Luís Segadães, destaca o papel da iniciativa na preservação da cultura popular portuguesa. “As Novas 7 Maravilhas de Portugal são uma homenagem às pessoas, aos costumes e às tradições que mantêm viva a alma de Portugal. Marvão reúne condições únicas para acolher esta semifinal e proporcionar uma grande celebração da cultura popular do Alentejo e do Ribatejo”, sublinha.

A semifinal será transmitida em direto na TVI e TVI PLAYER, entre as 14h00 e as 18h00, a partir do Largo de Santa Maria. O programa contará ainda com atuações ao vivo de vários artistas portugueses, entre os quais Adiafa, Bernardo Emídio, Los Romeros e Diana Vilarinho.

A organização convida a população, visitantes e todos os apreciadores da cultura portuguesa a participarem neste momento de celebração e orgulho regional, apoiando os candidatos que representam o melhor do Alentejo e do Ribatejo. No dia 20 de junho, Marvão estará no centro das atenções nacionais, numa festa dedicada às tradições que melhor representam a autenticidade da cultura popular portuguesa.

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O processo de votação poderá ser efetuado através de chamada telefónica para os números associados a cada candidato ou digitalmente, através da aplicação TVI Pass. A auditoria do processo é assegurada pela consultora internacional PwC, garantindo rigor, transparência e segurança no tratamento dos votos.

Lista oficial dos 21 semifinalistas da região Alentejo e Ribatejo

Categoria Castelos

  • Castelo de Marvão — 761 207 064

  • Castelo de Monsaraz — 761 207 065

  • Fortaleza de Elvas — 761 207 066

Categoria Grandes Obras

  • Aqueduto da Amoreira (Elvas) — 761 207 067

  • Barragem de Alqueva — 761 207 068

  • Colégio de S. Sebastião (Portalegre) — 761 207 069

Categoria História

  • Casa-Estúdio Carlos Relvas — 761 207 070

  • Ruínas de São Cucufate — 761 207 071

  • Templo Romano de Évora — 761 207 072

Categoria Religião

  • Catedral de Portalegre — 761 207 073

  • Catedral de Santarém — 761 207 074

  • Sé de Évora — 761 207 075

Categoria Século XX

  • Centro de Artes e Cultura (Ponte de Sor) — 761 207 076

  • Mercado de Santarém — 761 207 077

  • Palácio da Justiça de Santarém — 761 207 078

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Categoria Século XXI

  • Herdade do Freixo (Redondo) — 761 207 079

  • Igreja de Santo António (Portalegre) — 761 207 080

  • Tiago Cabaço Winery (Estremoz) — 761 207 081

Categoria Turismo

  • Casa Museu dos Patudos (Alpiarça) — 761 207 082

  • Museu da Tapeçaria Guy Fino (Portalegre) — 761 207 083

  • Salinas de Rio Maior — 761 207 084
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