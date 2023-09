Lembra-se de Alexandre Frota, da «Quinta das Celebridades»? Passaram 18 anos e é capaz de não o reconhecer...

José Castelo Branco conta tudo sobre incidente com a conta de TikTok: «Alguém publicou um filme porno…»

A primeira edição da «Quinta das Celebridades» estreou há mais de 18 anos, precisamente a 3 de outubro de 2004 e juntou nomes bem conhecidos dos portugueses.

Um deles é o brasileiro Alexandre Frota, que após ter marcado a primeira edição do reality show - sobretudo pelas peripécias com José Castelo Branco - desapareceu dos holofotes.

Passadas quase duas décadas, fomos descobri-lo e podemos dizer que a nível físico as diferenças são muitas: Alexandre Frota aparece agora com cabelo e barba grisalhos, mas também óculos.

