Estes são os 14 lugares do Algarve que continuam na corrida às Novas 7 Maravilhas de Portugal

Ao longo de uma tarde de votação, acompanhada em direto pela TVI e TVI Player a partir do Jardim Pescador Olhanense, em Olhão, estiveram em competição 21 patrimónios, distribuídos por sete categorias.

No final da votação do público, foram apurados dois finalistas por categoria, garantindo a passagem à Final Regional do Algarve.

LISTA DOS 14 FINALISTAS REGIONAIS – ALGARVE

CASTELOS:

• Castelo de Aljezur

• Fortaleza de Sagres

GRANDES OBRAS:

• Marina de Portimão

• Ponte Internacional do Guadiana

HISTÓRIA:

• Ribat da Arrifana

• Ruínas de Milreu

RELIGIÃO:

• Igreja da Misericórdia de Tavira

• Igreja de Santa Maria do Castelo

SÉCULO XX:

• Mercados de Olhão

• Estação Salva-Vidas da Fuzeta

SÉCULO XXI:

• Auditório Maria Barroso

• Portimão Arena

TURISMO:

• Museu de Portimão

• Palácio de Estoi

“Cada emissão confirma que este projeto vai muito além de um concurso: é um movimento de valorização da identidade, da história e dos territórios. Os 14 finalistas apurados este sábado são um reflexo da riqueza patrimonial do Algarve e representam, com mérito, uma região de enorme diversidade cultural e histórica”, afirma Luis Segadães, presidente das 7 Maravilhas de Portugal.

O programa de sábado, apresentado por Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira, voltou a mobilizar milhares de portugueses em torno da valorização do património nacional.

Ao longo da emissão, foram destacadas a riqueza histórica, cultural e arquitetónica dos monumentos e locais a concurso, promovendo e dando a conhecer o território algarvio.

As Meias-Finais Regionais decorrem entre 13 de junho e 11 de julho e apuram os patrimónios que seguem para as Finais Regionais, etapa que antecede a eleição das Novas 7 Maravilhas de Portugal, sendo todas as fases do concurso auditadas pela PwC.

Em cada emissão competem 21 patrimónios, sendo apurados os dois mais votados de cada categoria. A lista completa dos concorrentes, organizada por região e categoria, pode ser consultada em 7maravilhas.pt.

A votação pública pode ser efetuada por telefone ou através da app TVI Pass, com um custo de 1 euro + IVA por voto (Serviço TVI / MEO / 7 Maravilhas).

Toda a dinâmica do concurso pode ser acompanhada diariamente nas redes sociais das 7 Maravilhas de Portugal, no Instagram, Facebook e YouTube. Este concurso conta com o apoio do Visit Portugal.