Alice Alves partilhou um vídeo encantador da filha com os seus seguidores. A apresentadora do Extra d’O Triângulo mostrou a pequena Benedta a sorrir: «Bom Dia Benny», escreveu Alice Alvez na legenda do vídeo.

Alice Alves foi mãe pela primeira vez em outubro do ano passado. Benedita é fruto da relação que a apresentadora mantém com o chefe de cozinha, Carlos Afonso.