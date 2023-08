Alice Alves mostra passatempo com a filha Benedita em casa. Veja o vídeo

Alice Alves arrasa com vestido cheio de cor! Veja aqui o look perfeito para os dias quentes de verão

Alice Alves deu à luz, da primeira filha, em outubro do ano passado, fruto da relação com Carlos Afonso. A apresentadora partilha frequentemente alguns momentos com a criança e tem feito a delícia dos fãs com partilhas recorrentes nas redes sociais.

Na quarta-feira, dia 16 de agosto, Alice Alves publicou um vídeo amoroso na sua página de Instagram onde surge com a pequena Benedita ao colo. No vídeo, as duas mostram-se animadas enquanto dançam. «Este vídeo é só para responder à questão: O que fazes quando estás sozinha em casa com a tua filha? :) (Já pesa 10 kg, na volta, conta como treino 😂)», escreveu a apresentadora na legenda da publicação, acabando por revelar o peso da filha.

Como é costume, a caixa de comentários encheu-se rapidamente de amor e elogios à filha de Alice Alves: «Lindas amorosas felizes ❤️», «Tão linda 😍» ou «Amorosas ❤️» são alguns exemplos daquilo que pode ler-se escrito pelos seguidores da apresentadora.

Veja a partilha feita pela apresentadora: