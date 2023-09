Novo Big Brother: Alice Alves, Mafalda Castro e Marta Cardoso fazem-lhe companhia durante a semana. Saiba tudo!

Mafalda Castro apresenta o diário do «Big Brother»: «A missão é levar às pessoas aquilo que está a acontecer»

Alice Alves, Mafalda Castro e Marta Cardoso serão as apresentadoras do «Ultima Hora», «Diário» e «Extra» do Big Brother, que vão decorrer durante a semana.

A novidade já tinha sido avançada pela TVI, mas esta quarta-feira as três marcaram presença no programa «Dois às 10», para contar as expectativas e porque aceitaram o desafio.

«Tenho 46 anos, tenho 23 de Big Brother, entrei com 23, a partir daqui e um bocadinho como quando temos os irmãos e eles nascem quando ainda somos pequeninos, temos dificuldade em lembrar-nos da nossa vida sem eles», disse Marta Cardoso.

A apresentadora acrescentou: «Começa a acontecer-me isso, já tenho dificuldade em lembrar-me como é que era a minha vida antes do Big Brother».

Já Mafalda Castro, sublinhou que este «é um formato que faz parte da vida das pessoas todos os dias. É fazer parte do regresso a casa das pessoas, onde toda a gente sabe tudo o que aconteceu através de nós».

«Porque há pessoas que vêem só o ultima hora e o diário, então é essa missão de levar às pessoas o que está a acontecer», acrescentou.

Alice Alves complementou: «O bom deste última hora é que eu sinto que é um horário muito familiar. Estamos a falar para jovens, para o futuro do país, para as gerações que aí vem e que vão ocupar este sítio que um dia deixa de ser nosso».

«E eu fico muito contente por falar para este publico mais jovem», rematou a apresentadora. Veja os vídeos em cima!

As inscrições estão encerradas, mas apesar de já não poder ser um dos concorrentes, pode acompanhar todas as aventuras da casa do «Big Brother» e ficar a par de tudo o que já se sabe sobre esta nova edição, que promete ser recheada de surpresas e muitas novidades.

A próxima edição tem um grande prémio de 100 mil euros. Para além do valor, sabe-se também que esse grande prémio é garantido!

De recordar que o Reality Show que revolucionou a televisão em Portugal e no resto do mundo regressa muito em breve.

As portas da casa mais vigiada do país vão abrir uma vez mais e podemos garantir que vai ser uma edição cheia de surpresas.

Fique atento e acompanhe todos as novidades no site do Big Brother.