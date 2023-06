Tatiana Madureira do «Big Brother 4» recorda palavras do médico: «Tens dois dias, senão tu morres»

Alice Santos, ex-concorrente d'O Triângulo, partilhou um vídeo na sua página de Instagram, em que surge de biquíni e somou elogios dos seus seguidores.

«She’s living the life just like a movie star (ela está a viver a vida como uma estrela de cinema)», escreveu na legenda do vídeo em questão.

De imediato, surgiram comentários a elogiar a ex-concorrente: «Que gata, meu Deus»; «Espetacular»; «Alice na praia das maravilhas», são alguns dos elogios.

Veja a publicação na íntegra: