Alice Santos faz afirmação polémica que está a dar que falar: «Não tomo medicamentos, é um negócio»

No Triângulo, Alice Santos explicou aos colegas um pouco mais do seu estilo de vida e voltou a fazer afirmações polémicas, que estão a dar de falar. «Eu não sou rebelde. Eu não sigo as regras da sociedade. A única coisa que me irrita é que nós somos controlados através do medo. As pessoas têm medo, medo de arriscar, medo de investir (…) Numa sociedade és muito controlado pelo medo, quanto mais coragem tu tens de enfrentares mais livre tu és (…) Têm de começar a ver que nem tudo é feito com boa intensão. Já a indústria alimentar também não é feita com boa intensão, se não não andavam a pôr os venenos que andam a pôr. Querem fazer comida adicted para tu continuares a comer e eles a fazerem mais dinheiro com aquilo, é marketing. (…) Começa na industria alimentar, depois é a farmacêutica, depois é os médicos…», declarou.

«Nunca tomo medicação, é mesmo raro, só se for uma cena mesmo grave. Hoje em dia as pessoas tomam medicação por tudo e por nada. É um Negócio, este mundo é feito de negócios», acrescentou.

