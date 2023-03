Concorrentes perdem a «paciência» com Alice Santos: «Não dá, com ela não dá...» Perceba o que aconteceu!

Alice Santos agradece lama na cara e atira: «Skincare, até pedi para colocar no queixo». Veja tudo

Inácia Nunes implacável com Alice Santos. «Isto não é uma skincare...»

Moisés Figueira «perde a paciência» com Alice Santos. Veja o momento

N’O Triângulo, os concorrentes acusam Alice Santos de não obedecer às ordens dos comandantes e do Mestre.

Na manhã de quinta-feira, 9 de março, os concorrentes receberam um novo desafio e tiveram de colocar lama na cara. Ao contrário de alguns colegas, Alice Santos pareceu adorar o desafio e comparou o comento com os cuidados que tem com a pele.

Quando tinham de lavar a cara com água, Inácia Nunes perdeu a paciência com a colega e explodiu: «Isto não é uma skincare! Alice, tens de fazer força».

Na hora da reunião para dividir as tarefas da casa, Alice Santos não estava presente e Inácia voltou a irritar-se!

«Alice, estamos à tua espera! Não dá, com ela não dá, nem com os comandantes quanto mais eu. Nem com o Mestre, quanto mais eu!», desabafou Moisés Figueira.

Alice pediu aos colegas para inicarem a reunião sem ele, uma vez que ainda se tinha de arranjar depois de tomar banho. «Não é melhor nada. Tens de estar aqui! Senta-te aqui, se faz favor. Não é uma coisa do outro mundo. Não te estou a pedir para comeres larvas», ordenou o líder.

«Já estou a perder a paciência com a Alice», confessou Moisés.