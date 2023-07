Em partilha rara, Alice Santos declara-se ao namorado: «Ao meu lado para sempre». Veja aqui!

Esta quarta-feira, Alice Santos assinalou o aniversário do namorado através de uma partilha 7rara nas suas redes sociais. A ex-concorrente d’O Triângulo publicou uma fotografia onde aparece abraçada ao companheiro e fez uma bonita declaração de amor.

«Strong alone. Unstoppable together 🚀✨ Happy Birthday to my business partner & love ❤️🥳 You gotta build with somebody who wants it as bad as you do. (Fortes sozinhos. Imparáveis juntos. Parabéns ao meu parceiro de negócios e amor. Tens de o contruir com alguém que o quer tanto como tu queres.)», começou por escrever a ex-concorrente d’O Triângulo.

«E agora estás ao meu lado para sempre 💎 Temos muito mais para conquistar juntos ;)», acrescentou ainda.



«Love you ❤️ We’re A Team 🚀 (Amo-te. Somos A equipa)», concluiu.