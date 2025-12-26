Amor à Prova: Nova novela da TVI já tem data de estreia e promete surpreender

A TVI prepara-se para estrear Amor à Prova, uma nova e intensa história onde o amor, a dor e os segredos caminham lado a lado. A estreia está marcada para 5 de janeiro, e a promessa é clara: ninguém ficará indiferente.

Com um elenco de luxo, a novela tem como protagonistas José Condessa, Mafalda Marafusta, Joana de Verona e João Jesus, que dão vida a personagens complexas, marcadas por escolhas difíceis e emoções à flor da pele.

No centro da narrativa está um segredo devastador, um daqueles que ninguém quer revelar, mas que pode ser a única forma de salvar a vida de um filho. Entre relações familiares frágeis, amores postos à prova e dilemas morais profundos, “Amor à Prova” mergulha no lado mais humano das decisões impossíveis.

Emocional, atual e intensa, “Amor à Prova” reforça a aposta da TVI em histórias fortes, capazes de tocar o público e gerar identificação desde o primeiro episódio.

Não perca a estreia, dia 5 de janeiro, na TVI.