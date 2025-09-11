«Amor à prova»: Nova novela tem uma história que vai tocar no coração dos portugueses

Quando Alice e Tomás recebem o diagnóstico de que Nico, o seu único filho, tem leucemia e necessita de um transplante de medula, veem-se assombrados por um segredo do passado: ele não sabe que é adotado. A busca por um dador torna-se a missão central e urgente de toda a família.

Os resultados negativos nos testes de compatibilidade da família, o agravamento do estado de saúde de Nico e a demora por uma resposta do banco de dadores de medula não oferecem outra hipótese: para salvar a vida de Nico é preciso encontrar os seus progenitores. Apesar de não serem um fator determinante, a verdade é que os laços de sangue aumentam as possibilidades de um dador compatível.

Tomás sabe que um pedido à justiça, para levantamento do sigilo das identidades dos pais biológicos, pode demorar meses e recorre ao pai, Afonso, juiz reformado, que facilitou o processo de adoção. Entre recursos legais e outros atalhos menos formais, surge a informação de que o pai de Nico trabalhava como mecânico na Auto Mota, uma conhecida oficina de automóveis no Montijo, cujo dono é Nelson. Lá, Alice descobre que há dois mecânicos que preenchem os requisitos para ser o pai biológico de Nico: ter idade entre os 25-35 anos e trabalhar na oficina há mais de 8, o que coincidiria com a idade do miúdo. Um dos candidatos é o encantador e carismático Cris, que mantém um namoro com Sara, a filha do chefe. O segundo candidato é o estiloso e simpático Bruno, melhor amigo de Cris.

A notícia de que pode ser pai de um miúdo doente, cai como uma bomba na vida de Cris e da sua família. A mãe, São, parece empolgada com a possibilidade de ter um neto, enquanto o pai, Domingos, a desencoraja e acredita que independentemente do resultado dos testes de ADN, “pai é quem cria”. Quem apoia Cris incondicionalmente é o seu irmão mais novo, André.

Depois de uma espera angustiante, os testes comprovam que Cris é pai de Nico e dador de medula compatível. A notícia é recebida com emoção por Alice, pela possibilidade de cura do filho, mas também com receio por Tomás, pelas possíveis consequências da descoberta do verdadeiro pai de Nico. Também Cris enfrenta um misto de sentimentos, entre o choque de saber que é pai e a alegria de poder salvar a vida do filho inesperado.

A conexão entre pai e filho é imediata, unidos também por uma paixão comum, o mundo automobilístico. Isso desperta ainda mais a insegurança de Tomás e os ciúmes de Sara, a namorada de Cris. Mas o destino reserva outra surpresa: Alice e Cris desenvolvem uma grande afinidade, apaixonam-se e, depois de muito resistirem, envolvem-se. O drama adensa-se quando Amália, irmã mais velha de Alice que sempre invejou a sua felicidade, investe em roubar-lhe a vida e conquistar Tomás, apoiando-o na luta pela guarda de Nico.

Conseguirão Alice e Cris viver um intenso amor? O que farão Tomás e Sara ao saberem que os dois estão juntos? Quem será a mãe biológica de Nico e qual o seu paradeiro? Quem, afinal, garantirá a guarda da criança? E quem tem direito, legal e moral, sobre ela? Os pais biológicos ou os adotivos? No meio de tantas dúvidas existe uma certeza: a moldura de “família perfeita”, pintada por Tomás e Alice, ganhará novas tintas e contornos inesperados.

Quem é quem?

ALICE - Mafalda Marafusta

Alice, filha do meio de Vítor e Maria da Luz, é vista como a filha perfeita. Bem-sucedida profissionalmente e casada com Tomás, vê a sua vida abalada ao descobrir que o marido é infértil. Aos poucos, o abalo inicial deu lugar a um novo caminho: adotarem um filho, Nico. O bebé foi a alegria do casal, mas conciliar a maternidade com duas empresas leva Alice a um burnout. Alice opta por dedicar-se inteiramente ao filho e, durante algum tempo, a vida decorre com tranquilidade, até que… Nico é diagnosticado com leucemia. Na procura por um dador de medula, encontram Cris, pai biológico de Nico e possível dador. Alice envolve-se emocionalmente com ele, o que desperta o lado controlador de Tomás, que ameaça tirar-lhe a custódia. Dividida entre o filho, a nova paixão e as chantagens do marido, Alice enfrenta uma dura batalha.

TOMÁS - João Jesus

Tomás, advogado e marido de Alice, sempre foi um pai e marido dedicado. Filho de um juiz severo, jurou nunca seguir os passos cruéis do pai. No entanto, ao descobrir a sua infertilidade e ao recorrer ao pai para ajudar na adoção de Nico, velhas feridas se reacendem. Quando o filho é diagnosticado com leucemia, Tomás inicia uma busca frenética na busca por um dador, encontrando Cris, o pai biológico da criança. A aproximação entre Alice e Cris desperta ciúmes profundos e, ao sentir-se ameaçado, Tomás transforma-se. Passa da contenção à manipulação, chantagem e violência, utilizando os mesmos métodos do pai que tanto rejeitou. A revelação de segredos antigos abala ainda mais a sua identidade e a relação com o filho que jurou proteger.

SARA - Joana de Verona

Sara sempre foi destemida e apaixonada por velocidade. É enfermeira numa clínica e piloto em corridas amadoras. Namora há três anos com Cris, com quem sonha casar, para ela, são o casal perfeito. Quando descobre que Cris tem um filho, Nico, o choque é grande, mas decide apoiar o namorado, achando que isso os unirá ainda mais. No entanto, tudo muda quando Cris se aproxima de Alice, a mãe adotiva de Nico. Dividida entre o ciúme e a dor, Sara pondera se deve seguir em frente com Bruno, seu admirador de longa data, ou enfrentar Alice como enfrenta os adversários nas pistas. Imprevisível e intensa, Sara não é mulher de desistir sem lutar.

CRIS - José Condessa

Cris, mecânico do Montijo, é conhecido pelo sorriso contagiante, boa disposição e talento ao volante. Trabalha com o pai e o melhor amigo na Auto Mota, mas o seu verdadeiro sonho é correr no Rally Dakar. Vive com os pais para ajudar o irmão a estudar e namora há três anos com Sara, filha do patrão. Enquanto ela quer casar, Cris prefere viver ao ritmo do momento. Tudo muda quando descobre que é o pai biológico de Nico, um menino gravemente doente que precisa de um transplante de medula. Este choque vai transformar a vida do simpático mecânico num turbilhão mais intenso que qualquer corrida. Entre a aproximação inesperada a Alice, mãe adotiva de Nico, e o confronto com Tomás, o marido dela, como é que Cris vai lidar com um novo sentimento, o de ser pai, e uma paixão proibida? Seja como for, de certeza que o fará com um sorriso e com o pedal a fundo.

NICO - Salvador Biernat

Nico, filho adotivo de Alice e Tomás, chegou ainda bebé e tornou-se o centro das suas vidas. Enquanto Tomás é um pai exigente na cobrança dos estudos, a mãe é uma fonte de afeto e segurança. Quando é diagnosticado com leucemia, Nico enfrenta um período difícil de tratamentos, durante o qual se refugia nos seus desenhos de carros. Após o transplante de medula, Nico conhece Cris, sem saber que ele é o seu pai biológico. A ligação entre os dois cresce naturalmente, despertando a ira de Tomás, que tenta afastá-los com manipulações. À medida que a verdade emerge, Nico fará uma série de descobertas, e ser adotado é apenas a mais leve de todas.

MARIA DA LUZ - Alexandra Lencastre

Luz, arquiteta e mãe de Amália, Alice e Ana, abdicou da carreira para se dedicar à família. Mais tarde tornou-se ceramista, mas nunca teve o reconhecimento do marido, Vítor, com quem manteve um casamento marcado pela frieza e desinteresse. Após o difícil período da doença do neto Nico, acredita que finalmente poderá reconquistar o marido, mas Vítor tem outros planos… pede o divórcio revelando estar apaixonado pela secretária, Simone. O choque é devastador, mas Luz recusa ficar de braços cruzados. Decide retomar a carreira na construtora, impõe-se com talento e coragem, e cruza-se inesperadamente com Nelson, um viúvo gentil. Entre projetos, conquistas e novos afetos, Luz reencontra-se consigo mesma e mostra que nunca é tarde para renascer.

VÍTOR - Diogo Infante

Vítor, pai de Amália, Alice e Ana, é dono de uma construtora e casado com Maria da Luz, com quem mantém uma relação distante. Desencantado com o casamento, reencontra o entusiasmo ao apaixonar-se por Simone, a secretária. Quando decide separar-se, a doença do neto Nico adia os seus planos. Enquanto gere o projeto imobiliário que pode salvar a empresa, não imagina que uma das casas a demolir pertence à família de Cris, pai biológico de Nico. Após a recuperação do neto, Vítor assume a relação com Simone, acreditando que Luz ficará fragilizada. No entanto, vê a ex-mulher renascer, tornando-se mais forte e ativa, inclusive nos negócios. Agora, Vítor terá de enfrentar a dúvida mais difícil: será que ainda ama Luz?

AMÁLIA - Ana Guiomar

Amália é a filha mais velha de Vítor e Luz. Influencer nas redes sociais, promove a imagem da esposa perfeita, mas a vida real está longe de ser um conto de fadas. Sem carreira definida e com um casamento falido com o médico David, sabota a irmã Alice e manipula quem a rodeia para manter a ilusão do sucesso. Assombrada por um aborto do passado, toma anticoncecionais às escondidas, com medo de voltar a engravidar. Quando David a abandona, refugia-se numa relação adúltera com Tomás, marido da irmã. Vê nele o parceiro ideal para o retrato de família feliz que sempre desejou... mas Amália vai perceber, dolorosamente, que a sua vida foi construída sobre mentiras e está prestes a desmoronar.