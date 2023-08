Emocionada, Ana Barbosa aborda relação com a mãe: «Queria que fosse uma coisa que nunca vai ser»

Ana Barbosa, a grande vencedora do «Big Brother 2021» deu uma entrevista exclusiva ao digital da TVI, onde falou do seu percurso na casa mais vigiada do País e também do seu lado mais pessoal.

A ex-concorrente falou sobre a relação com a mãe e a forma como a participação no reality show a aproximou dela, ainda que nunca seja aquilo que idealizou.

«A entrada no Big Brother fez com que a minha mãe me conhecesse. Ela via-me a acordar, a tomar o pequeno-almoço, a falar com as outras pessoas, a dizer aquilo que sentia e conheceu a filha ali mais a cru», explicou.

Ana Barbosa acrescentou: «E eu pensava que cá fora ela não via e que as coisas nunca iam dar muito bem e foi melhor, mas continua a não ser o suprassumo... porque eu queria que fosse uma coisa que não pode ser e que nunca vai ser».

«Eu não posso querer da minha mãe uma coisa que ela não é. Ela não é assim, se ela fosse para outras pessoas e não fosse para mim... mas não é. Ela não é de muitos carinhos, de me estar a perguntar as coisas. Ela diz que pensa que eu estou a chatear», contou.

A ex-concorrente acabou mesmo por se emocionar ao falar do tema: «As coisas estão muito melhores porque eu aceitei e comecei a compreender a minha mãe. Agora, muitas das vezes quero mais mimo, mas não há. O que é que eu hei-de fazer?».

