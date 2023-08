Ana Barbosa deixa recado aos próximos concorrentes do Big Brother: «Vivam a 300%»

Ana Barbosa fala de «preconceito» no mundo do trabalho após vencer Big Brother

Entrevista exclusiva com Ana Barbosa: «Só um ano e tal depois é que eu aceitei a minha vitória»

Ana Barbosa, a grande vencedora do «Big Brother 2021» deu uma entrevista exclusiva ao digital da TVI, onde falou do seu percurso na casa mais vigiada do País e deixou um conselho aos próximos residentes.

«Vocês que vão entrar agora neste, que ´1 mesmo 100 mil euros, vocês vivam aquilo a 300%. Eu vivi aquilo a 100%, mas vivam mesmo, porque vocês nunca sabem quando podem sair, nem se vão regressar», sublinhou.

Ana Barbosa aproveitou a ocasião ainda para fazer um pedido aos novos concorrentes da próxima edição: «E outra coisa, já agora, quem entrar dê um beijinho ao «Big (Brother)», disse divertida.

