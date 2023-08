Ana Barbosa recorda mentira que mais a entristeceu relacionada com a mãe: «Passei-me!»

Ana Barbosa fala de «preconceito» no mundo do trabalho após vencer Big Brother

Ana Barbosa, a grande vencedora do «Big Brother 2021» deu uma entrevista exclusiva ao digital da TVI, onde falou do seu percurso na casa mais vigiada do País e falou sobre o que disseram de si, desde que entrou no reality.

Questionada sobre o que tinha lido sobre si e a sua família que mais a tinha entristecido, Ana Barbosa recordou uma mentira que foi dita sobre a sua mãe.

«Há várias. Mas recordo-me de uma que foi que a minha mãe não estava nada doente, que era tudo treta e que eu tinha inventado tudo. Passei-me», sublinhou. «Quando vi aquilo não gostei nada», acrescentou.

A ex-concorrente recordou ainda outros comentários que disseram sobre si e que não correspondem à verdade.

«Que sou má pessoa... porque nós não somos só o concorrente e as pessoas é normal que estando em casa a ver um programa possam julgar, agora ir mais profundo sem conhecer, isso eu não faço», rematou.

