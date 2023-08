Porque é que Ana Barbosa desistiu do mundo da moda e da televisão? Vencedora do BB2021 explica

Ana Barbosa, a grande vencedora do «Big Brother 2021» deu uma entrevista exclusiva ao digital da TVI, onde falou do seu percurso na casa mais vigiada do País e também da sua vida pessoal e profissional, antes do programa.

A ex-concorrente contou que decidiu afastar-se do mundo da moda e da televisão, que foi o seu durante alguns anos, devido aos problemas familiares.

«O último trabalho que eu fiz foi em abril de 2004, foi para o Carlos Castro, era um desfile nas Amoreiras. E eu disse que era o meu último trabalho e foi, porque eu estava cansada das coisas sistemáticas do meu pai», contou.

Ana Barbosa continuou: «O meu pai aparecia, queria o dinheiro... eu estava tão cansada de tudo, que eu pensei: 'eu já não quero mais estrilhos, não quero que as pessoas saibam, não quero mais aparecer em lado nenhum' e então desisti».

«E depois comecei a trabalhar ainda em Portugal, numa loja de roupa e fiquei até 2006. Depois disse que já não aguentava mais por causa as situações familiares novamente e fui para a Suíça», conclui a ex-concorrente.

Veja o vídeo da entrevista em cima!