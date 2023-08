Ana Barbosa deixa recado especial a colega e amigo do BB2021: «É a Dory»

«O furacão Barbosa está de volta». As emoções e revelações de Ana Barbosa em entrevista exclusiva!

Ana Barbosa, a grande vencedora do «Big Brother 2021» deu uma entrevista exclusiva ao digital da TVI, onde falou do seu percurso na casa mais vigiada do País e aproveitou para deixar um recado a um dos colegas da sua edição.

Numa altura em que falava de reciprocidade e de gostar de dar, mas precisar também de receber, a ex-concorrente não falou em nomes, mas mencionou que «a carapuça podia servir a alguém».

No fim da conversa, Ana Barbosa acabou por confessar que estava a falar de António Bravo, concorrente que disputou consigo o prémio final, ficando em segundo lugar e com quem mantém uma amizade.

«Eu gosto muito de dar, mas também gosto de receber, é bom às vezes. E eu tenho pena que eu às vezes dê ao António, mas o António se esqueça um bocadinho de mim. Mas não faz mal. É a Dory, ele esquece-se de mim», sublinhou.

Veja o vídeo da entrevista em cima!