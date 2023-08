Ana Barbosa levanta a ponta do véu sobre novo projeto: «Não vai haver filtros»

Ana Barbosa fala de «preconceito» no mundo do trabalho após vencer Big Brother

Ana Barbosa, a grande vencedora do «Big Brother 2021» deu uma entrevista exclusiva ao digital da TVI, onde falou do seu percurso na casa mais vigiada do País e levantou a ponta do véu sobre um novo projeto que vai revelar em breve.

«Este projeto só poderia ser em Portugal, aquilo que eu queria fazer só poderia ser aqui. Poderia também ser lá (na Suíça), mas não tinha o mesmo efeito. E decidimos vir para cá», contou Ana Barbosa.

A ex-concorrente deu algumas pistas, sem entrar em detalhes: «Vai ser uma coisa mesmo gira. Posso dizer que tenho uma equipa gira, é muito engraçado porque a equipa foi toda de olhos fechados. É muito giro ver a confiança de pessoas que não me conhecem de lado nenhum».

«Nós já estamos a trabalhar há muito, comigo tem que ser. Vamos levar muitas críticas, estamos à espera delas e gostamos delas para que possamos melhorar», disse, acrescentando: «Vai dar que falar de certeza, porque não vai mesmo haver filtros».

