Ana Barbosa mostra-se em lágrimas e revela: «Estou a atravessar um período bastante difícil»

A emocionante reação do vencedor

Ana Barbosa, vencedora do «Big Brother 2021», recorreu às redes sociais para fazer um desabafo e revelar que não se encontra a atravessar uma fase fácil da sua vida. «Nunca tive medo ou receio de mostrar as minhas fragilidades , os meus sentimentos…», começou por escrever numa publicação no Instagram.



«Lutando mais uma vez pela minha saúde mental, tenho todos os dias feito um esforço para que seja um dia melhor mas não tem sido fácil… estou a atravessar um período difícil… bastante difícil até… (estou a ser acompanhada )», revelou Ana Barbosa na mesma publicação.

A ex-concorrente quis passar uma mensagem de normalidade: «E está tudo bem , não temos q estar sempre a sorrir, a fazer rir, a brincar, a mostrar felicidade, está tudo bem na mesma… As redes sociais não têm que ser só coisas bonitinhas ,fofinhas cor de rosa… pelo menos as minhas nunca serão! Até já».