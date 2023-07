Ana Barbosa faz revelação inédita sobre o momento da vitória no BB2021: «Estou-me a sentir mal»

Ana Barbosa recorda participação no Desafio Final: «Arrependo-me...»

Entrevista exclusiva com Ana Barbosa: «Só um ano e tal depois é que eu aceitei a minha vitória»

Ana Barbosa, a grande vencedora do «Big Brother 2021» deu uma entrevista exclusiva ao digital da TVI, onde falou do seu percurso na casa mais vigiada do País e fez uma revelação inédita sobre o momento em que se sagra vencedora, sem estar minimamente à espera.

«Eu dei-lhe um abraço (ao António Bravo, que ficou em segundo lugar) e disse 'estou tranquila, sei que és tu'. E de repente dá aquela coisa verde que sou eu (a vencer) e aí pronto já berrei, disse mesmo 'não acredito nisto'», relatou Ana.

A ex-concorrente revelou depois o que se passou: «Não pensei em nada. Pensei é: 'estou-me a sentir mal, quero sair daqui, isto não está bem, mas eu não posso mostrar, como é que eu faço?».

«A safa é que o Ricardo, o meu marido, entrou para o direto, dá-me um beijo, apercebe-se de que as coisas não estão bem. O Manuel Luís (Goucha) também se apercebe, dá-me um bocado de água», contou.

Ana Barbosa explicou a sua reação: «Era muita coisa, as pessoas, o ter ganho e o facto de aquilo não estar a ser uma realidade para mim. E só um bocadinho depois é que as coisas começam a assentar».

«Mas mesmo assim, eu posso-te dizer, e acho que nunca foi divulgado isto, quase só um ano e tal depois, quase até novembro do ano passado é que eu aceitei a minha vitória. Porque é como se eu não fosse merecedora», disse emocionada.

Veja o vídeo da entrevista em cima!