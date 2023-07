Ana Barbosa emociona-se ao recordar episódios de violência doméstica: «Acho que não devo perdoar o meu pai»

Ana Barbosa vai estar à conversa com Manuel Luís Goucha no programa ‘Goucha’, esta segunda-feira, 24 de julho. A vencedora do Big Brother 2021 vai partilhar o que mudou na sua vida, após a participação no programa.

No vídeo promocional da conversa, publicado por Manuel Luís Goucha na sua página de Instagram, a ex-concorrente do Big Brother começa por recordar «situações muito complicadas» que presenciou em casa, durante a sua infância e adolescência.

«Eu devia ter uns 13, 14 anos por aí. E o meu pai vai buscar a arma e ele aponta a arma à minha mãe para a matar», começar por lembrar Ana Barbosa.

Emocionada, a vencedora do Big Brother 2021 lamenta os episódios de violência a que assistiu: «Eu acho que não devo perdoar o meu pai, porque aquilo que ele me fez não se faz a uma criança, não se faz a um adolescente. Não se faz!».

Uma conversa emocionante, a não perder... Esta tarde, no Goucha!

Veja o vídeo partilhado por Manuel Luís Goucha: