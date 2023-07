O que levou Ana Barbosa a inscrever-se no «Big Brother»? Conheça «a verdade e a mentira»

Ana Barbosa fala de «preconceito» no mundo do trabalho após vencer Big Brother

Ana Barbosa, a grande vencedora do «Big Brother 2021» deu uma entrevista exclusiva ao digital da TVI, onde falou do seu percurso na casa mais vigiada do País e começou por contar as duas versões do motivo que a levou a inscrever-se no programa.

«Isto tem muito que se lhe diga, porque há a verdade e a mentira. A verdade verdadinha é que eu queria fugir. Eu estava numa altura um bocado péssima da minha vida e queria fugir do mundo exterior», explicou Ana Barbosa.

A ex-concorrente acrescentou: «Estava a passar uma fase má, eu tinha tido um excesso de trabalho, um burnout e então pensei 'olha que bom ir para ali, é a melhor coisa que eu posso fazer'».

«Só que eu não disse isso ao Ricardo (marido). Disse: 'olha que giro, é o Big Brother, ainda por cima desta vez é 100 mil euros», revelou.

Ana Barbosa sublinhou: «Havia uma verdade, a minha verdade, que era fugir do mundo que estava a acontecer e (uma mentira), a história que eu contei. E eu só contei a verdade no último dia, quando saí do Big Brother».

«Quando ele soube o verdadeiro motivo não ficou chateado, porque ele já me conhece, sabe que sou de desafios e que disse aquilo para ele não me ferir», concluiu.

