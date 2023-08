BB2021: Ana Barbosa confessa ter jogado «a sério» num determinado momento. Saiba qual!

Ana Barbosa recorda participação no Desafio Final: «Arrependo-me...»

Entrevista exclusiva com Ana Barbosa: «Só um ano e tal depois é que eu aceitei a minha vitória»

Ana Barbosa, a grande vencedora do «Big Brother 2021» deu uma entrevista exclusiva ao digital da TVI, onde falou do seu percurso na casa mais vigiada do País e recordou uma situação em que jogou «a sério».

«Queres um exemplo de como é que eu joguei super bem? Eu dou-te um exemplo... quando a Débora Neves, ex-concorrente da sua edição) me pintou o cabelo. Eu aí joguei mesmo a sério», disse a ex-concorrente.

Ana Barbosa esclareceu: «O jogo tem um nome, que é tu seres uma pessoa que não és. Lá fora, não me pintavas o cabelo, que aquilo ia 'tudo a eito'. Mas tu estás dentro de uma casa, estão não sei quantas pessoas a ver».

«Se fosse tudo 'a eito eu ia sair'. Eu ia perder isso e sair? Aí tive que ter calma, respirar, contar até 10, isto não me fica assim tão mal, meio rockeira, bora lá. Se não vais perder tudo. Que foi aquilo que eu fiz no Desafio Final, porque já não tinha paciência para nada», contou.

