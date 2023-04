A música das Senhoritas, «Sabão em pó», tem posto Portugal a cantar "Essa cueca branca Calvin Klein, que eu só vi quando deixaste para lavar" e Ana Guiomar não é exceção!

No passado domingo, 2 de abril, a atriz de «Festa é Festa» partilhou nos stories do seu Instagram um vídeo a cantar o tema do momento, no carro, ao lado do namorado, Diogo Valsassina:

Recorde ainda, no vídeo em cima, o que o diretor de atores da novela, e também ator, Joaquim Nicolau, disse sobre a colega, com quem fez par romântico em «Amar Demais», que está atualmente em exibição, de segunda a sábado, na TVI Ficção.