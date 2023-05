Ana Guiomar e Diogo Valsassina juntos numa comédia do autor de «Festa é Festa». Mas, há mais atores na lista!

Ana Guiomar fica perplexa com comentário de Diogo Valsassina: «Acabou de ultrapassar todos os limites do bom senso»

Ana Guiomar e Diogo Valsassina juntam-se a outros atores como Rui Melo, Rita Salema e Carla Andrino para uma comédia do autor de «Festa é Festa», Roberto Pereira.

A peça «Tenho um papel para ti» irá estrear no dia 10 de junho de 2023, no Teatro Sá da Bandeira no Porto.

Em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, no «Dois às 10», a atriz confessou que: «Nós não sabemos nada. Não sei o que vou fazer».

«O conceito é chegar e fazer uma primeira leitura encenada. Este elenco é único e este texto é único», revelou.

Os bilhetes já estão à venda.