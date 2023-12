Ana Guiomar deixa seguidores às gargalhadas : «É um ovo podre!»

O penteado icónico e o detalhe irreverente do look de Ana Guiomar, na festa da Vogue Portugal

Foi através da rede social Threads que integra o Instagram que a atriz Ana Guiomar partilhou uma fotografia que deixou os seguidores às gargalhas.

Numa expressão única e com a legenda: «Quem foi passar o ano ao calor, é um ovo podre! Pior, é uma caixa de meia dúzia de ovos podres!», Ana Guiomar brinca com aqueles que foram passar a passagem de ano 2024 para o calor, pois em Portugal as temperaturas não são as mais agradáveis.

A fotografia foi publicada esta manhã e depressa arrancou reações como: «A expressão é de morrer a rir» entre muitas gargalhas.

Relembre-se que a atriz dá vida a Aida em Festa é Festa e estreou-se na TVI nos Morangos com Açúcar, onde conheceu o namorado, Diogo Valsassina, com quem mantém uma relação, há já mais de 15 anos, e de quem está noiva.

Depois da série juvenil, Ana Guiomar participou noutras novelas da TVI, como Tempo de Viver, Amar Demais e agora Festa é Festa.

Veja aqui a fotografia.