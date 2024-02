Poderosa, Ana Guiomar deu tudo na passadeira vermelha da gala dos 30 anos da TVI

Na noite de 19 de fevereiro de 2023, a TVI comemorou o seu 30.º aniversário com uma gala que contou com a presença de diversas personalidades, incluindo a atriz Ana Guiomar.

A intérprete da personagem Aida em «Festa é Festa» brilhou com uma escolha de visual verdadeiramente deslumbrante. Usando um vestido branco combinado com elegantes botas de verniz pretas, Ana Guiomar destacou-se! A atriz exibiu uma presença poderosa e conquistou a atenção na passadeira vermelha.

Explore o look escolhido por Ana Guiomar para celebrar o aniversário da TVI e desfrute de mais imagens desta talentosa atriz.

Ana Guiomar continua a arrasar em "Festa é Festa" ao lado de Pedro Teixeira, Ana Brito e Cunha, Ana Marta Contente, Pedro Alves, entre tantos outros.

É também importante referir que a atriz Ana Guiomar está atualmente a participar no programa "Dança com as Estrelas" ao lado do incrível dançarino André Madeira.

Relembramos que a gala dos 31 anos da TVI vai acontecer no dia 18 de Fevereiro, no Casino Estoril.