Ana Guiomar vai a banhos na Madeira e é comparada a Georgina Rodríguez

Eles apaixonaram-se durante as gravações!

De cortar a respiração: veja as 10 fotos mais sensuais de Ana Guiomar!

Ana Guiomar recorda «Morangos com Açúcar»

Ana Guiomar foi uma das atrizes que marcou presença na gala da semifinal dos International Emmy Awards - que distinguem anualmente os melhores de programas de Televisão a nível mundial -, que se realizou na passada sexta-feira, 23 de junho, na ilha da Madeira, e cuja apresentação ficou a cargo de Cristina Ferreira.

No domingo (25 de junho), a atriz mostrou-se em alto mar, em fato de banho: "Cá estamos…e acho que vamos continuar. Não há voos. 🔑", escreveu na legenda.

Os comentários não tardaram e muitos compararam Ana Guiomar à namorada de Cristiano Ronaldo: "Tragam os ibéricos que a gio é nossa ! 😂🔥". "Esta foto faz lembrar uma publicada recentemente pela Georgina. Mas a da Ana Guiomar é 1000x melhor 🔥🔥🔥", Eh pá essa foto é a Georgina... Só pode 😃 e "Oi Georgina ❤️" foram alguns deles.

Veja aqui:

Recorde-se que a atriz namora, há já mais de uma década, com Diogo Valsassina, com quem contracenou nos «Morangos com Açúcar».

Depois da estreia na série juvenil, Ana Guiomar participou noutros projetos TVI, como atriz, em «Tempo de Viver», «Amar Demais» e agora «Festa é Festa».