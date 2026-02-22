Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Festas TVI

Ana Guiomar soma quase mil 'gostos' por hora com o look sensual que usou na Gala da TVI

  • Redação TVI
  • Há 1h e 22min
Ana Guiomar soma quase mil 'gostos' por hora com o look sensual que usou na Gala da TVI - TVI

Nas redes sociais, os elogios multiplicaram-se. “Que lindona e maravilhosa”, escreveu uma fã

Na gala do 33.º aniversário da TVI, houve muitos brilhos e ousadias, mas Ana Guiomar provou que, por vezes, menos é mesmo mais. A atriz surgiu na passadeira vermelha com um vestido preto que tinha tanto de simples e sóbrio como de profundamente sensual e elegante.

A criação, assinada pela marca MÔNOT, refletia uma estética minimalista, com linhas depuradas e um corte pensado ao detalhe. O preto clássico ganhou nova vida através da estrutura do vestido.

Nas redes sociais, os elogios multiplicaram-se. “Que lindona e maravilhosa”, escreveu uma fã no post da atriz, que somou quase mil gostos por hora na noite da gala. Entre comentários apaixonados e muitos emojis de aplauso, ficou evidente que Ana Guiomar foi uma das grandes protagonistas de estilo da celebração da TVI.

 

Relacionados

Noite inesquecível: Veja todos os looks da Gala dos 33 anos da TVI

"O melhor penteado": Poucos viram este lado do penteado de Cristina Ferreira

"Decidi vestir confiança, a base do amor próprio": Zé Lopes revelou maquilhagem e look incríveis

Maria Botelho Moniz deslumbra em look branco. Mas foram os brincos que nos chamaram à atenção

Centenas de visualizações por minuto: está a 'arder' este momento de Pedro Teixeira e Alexandra Lencastre

Foi a TVI que os uniu e Portugal adora-os. Veja como estavam maravilhosos na Gala da TVI

Em Primeira mão. Tony Carreira faz grande revelação na gala da TVI: «Ainda este ano em…»

Grávida, modelo internacional exibe barriga com orgulho na festa da TVI (Fotos)

Um decote até ao umbigo. Maria Cerqueira Gomes faz parar Casino Estoril com look ousado

Muito charme. Este foi o pormenor que fez toda a diferença no look de Paulo Pires

Festas TVI

Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções

Há 52 min

“Eu não sou uma princesa! Fiquei uma hoje": Sandra Felgueiras com vestido de fazer sonhar

Há 1h e 9min

"O melhor penteado": Poucos viram este lado do penteado de Cristina Ferreira

Há 1h e 46min

"Decidi vestir confiança, a base do amor próprio": Zé Lopes revelou maquilhagem e look incríveis

V+ TVI
Há 2h e 7min

Maria Botelho Moniz deslumbra em look branco. Mas foram os brincos que nos chamaram à atenção

Há 2h e 40min

Decotes levam ousadia e sensualidade à passadeira vermelha da Gala de Aniversário TVI

Há 2h e 48min
Mais Festas TVI

Vídeos

A grande novidade que vai mudar a TVI: José Eduardo Moniz apresenta a «TVI Por Si»

33º Aniversário TVI
Há 3h e 37min

Viral: Alexandra Lencastre e Pedro Teixeira recriam momentos icónicos dos 33 anos de TVI

33º Aniversário TVI
Ontem às 23:45

Em 1993 nasceu a TVI: estas três vozes da informação juntaram-se mais tarde, mas vieram para ficar

33º Aniversário TVI
Ontem às 23:36

Mais de 30 anos a unir (e a separar): os romances e casamentos que nasceram nos reality shows da TVI

33º Aniversário TVI
Ontem às 23:18

33 anos de TVI, mais de 30 anos de reality shows: as pessoas, os momentos e as emoções

33º Aniversário TVI
Ontem às 23:10

Momento hilariante entre Ana Guiomar e Cláudio Ramos: «Estás a estragar-me as piadas todas»

33º Aniversário TVI
Ontem às 23:08

Fotos

Decotes levam ousadia e sensualidade à passadeira vermelha da Gala de Aniversário TVI

Há 2h e 48min

Gala 33 anos TVI: estrelas da Ficção destacam-se em noite de festa!

Há 3h e 2min

Gala 33 anos TVI: Sandra Felgueiras brilha na passadeira vermelha com look de princesa!

Há 3h e 43min

Estrelas de reality shows em peso na gala 33 anos TVI!

Há 3h e 47min

Atores das novelas deslumbram na Gala da TVI

Hoje às 00:17

Veja os looks dos apresentadores para a noite de festa da TVI!

Hoje às 00:14

Outras Festas

O outro lado da Informação da TVI: Veja os looks que deram que falar na «Parada de Estrelas»

12 set 2024, 11:57

Em tarde de revelações, é anunciada novidade de "Congela": vai ter terceira temporada

12 set 2024, 10:59

Fanny Rodrigues é a prova que o conforto pode ser sinónimo de glamour. Perceba o motivo!

12 set 2024, 10:44

Inês Aguiar, que arraso! Detalhe impressionante do conjunto da atriz deixa todos boquiabertos

Novelas
12 set 2024, 10:37

Blazer e Vestido Branco? Kelly Bailey diz que sim e nós adoramos

Novelas
12 set 2024, 09:53

Serena e de branco, Margarida Corceiro não deixou ninguém indiferente

Novelas
12 set 2024, 09:35

Mais Vistos

Gala da TVI para celebrar 33 anos: veja todos os looks

Ontem às 22:06
1

Noite inesquecível: Veja todos os looks da Gala dos 33 anos da TVI

Ontem às 21:08
2

Foi a TVI que os uniu e Portugal adora-os. Veja como estavam maravilhosos na Gala da TVI

Secret Story
Hoje às 00:03
3

A separação deste casal foi das mais mediáticas, mas o amor parece ter falado mais alto

V+ TVI
17 fev, 10:29
4

Bruna Gomes e Bernardo Sousa deslumbram na gala da TVI

Ontem às 23:44
5

Quem são os novos concorrentes do Secret Story - Casa dos Segredos? Revelamos as primeiras pistas em exclusivo

Secret Story
Ontem às 18:06
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Noite inesquecível: Veja todos os looks da Gala dos 33 anos da TVI

Ontem às 21:08

Cristina Ferreira deslumbra com look da cor do amor com João Monteiro

Secret Story
Ontem às 20:58

Maria Botelho Moniz deslumbra em look branco. Mas foram os brincos que nos chamaram à atenção

Há 2h e 40min

Um decote até ao umbigo. Maria Cerqueira Gomes faz parar Casino Estoril com look ousado

Ontem às 21:16

Muito charme. Este foi o pormenor que fez toda a diferença no look de Paulo Pires

Ontem às 20:50

Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos

Novelas
Há 3h e 35min

TVI PLAYER

A grande novidade que vai mudar a TVI: José Eduardo Moniz apresenta a «TVI Por Si»

33º Aniversário TVI
Há 3h e 37min

Viral: Alexandra Lencastre e Pedro Teixeira recriam momentos icónicos dos 33 anos de TVI

33º Aniversário TVI
Ontem às 23:45

33º Aniversário TVI - Passadeira Vermelha - 21 fevereiro de 2026

33º Aniversário TVI
Ontem às 20:43

Cristina Ferreira surpreende com visual clássico e assume a nova regra de estilo: «Estar confortável»

33º Aniversário TVI
Ontem às 20:37

Rui Freitas é o grande vencedor da 1ª Companhia! Estas foram as reações em estúdio

1ª Companhia
Ontem às 01:02

Mais de 30 anos a unir (e a separar): os romances e casamentos que nasceram nos reality shows da TVI

33º Aniversário TVI
Ontem às 23:18
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções

Há 52 min

“Eu não sou uma princesa! Fiquei uma hoje": Sandra Felgueiras com vestido de fazer sonhar

Há 1h e 9min

Ana Guiomar soma quase mil 'gostos' por hora com o look sensual que usou na Gala da TVI

Novelas
Há 1h e 22min

"O melhor penteado": Poucos viram este lado do penteado de Cristina Ferreira

Há 1h e 46min

"Decidi vestir confiança, a base do amor próprio": Zé Lopes revelou maquilhagem e look incríveis

V+ TVI
Há 2h e 7min

Maria Botelho Moniz deslumbra em look branco. Mas foram os brincos que nos chamaram à atenção

Há 2h e 40min
Mais

NOVELAS

Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos

Novelas
Há 3h e 35min

Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante

Novelas
20 fev, 10:00

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?

Novelas
20 fev, 10:28

Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»

Novelas
20 fev, 14:43

A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»

Novelas
20 fev, 14:23

23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

Novelas
19 fev, 17:18