Ana Guiomar soma quase mil 'gostos' por hora com o look sensual que usou na Gala da TVI

Na gala do 33.º aniversário da TVI, houve muitos brilhos e ousadias, mas Ana Guiomar provou que, por vezes, menos é mesmo mais. A atriz surgiu na passadeira vermelha com um vestido preto que tinha tanto de simples e sóbrio como de profundamente sensual e elegante.

A criação, assinada pela marca MÔNOT, refletia uma estética minimalista, com linhas depuradas e um corte pensado ao detalhe. O preto clássico ganhou nova vida através da estrutura do vestido.

Nas redes sociais, os elogios multiplicaram-se. “Que lindona e maravilhosa”, escreveu uma fã no post da atriz, que somou quase mil gostos por hora na noite da gala. Entre comentários apaixonados e muitos emojis de aplauso, ficou evidente que Ana Guiomar foi uma das grandes protagonistas de estilo da celebração da TVI.