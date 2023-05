Emocionada, Ana Guiomar recorda Morangos com Açúcar e os D'ZRT: «O primeiro contacto com a finitude da vida»

Os D'ZRT regressaram aos palcos a 29 de abril de 2023, mas foi a 30 de abril que uma parte do elenco de «Morangos com Açúcar» subiu ao palco.

Entre vários atores, Ana Guiomar esteve lá no palco com a banda que marcou gerações.

No dia seguinte ao concerto, a atriz fez uma reflexão sobre a importância dos D'ZRT e da série: «Cortesia de uma seguidora, que vale a pena ficar aqui, para além de estar sempre no coração e na memória.

Acordei a pensar que não percebo como é que passaram tantos anos,e no olhar de cada um de nós, ontem, parecia que não tinha passado tempo nenhum. A memória tem um poder muito grande, então quando vêm carregadinha de sensações, emoções, sentidos e vivências, por segundos deixa de ser só uma memória, voltamos lá, ao lugar. Ontem voltamos todos lá.

A minha adolescência foi passada e quase toda vivida ali, nos Morangos, com aquelas pessoas. Numa idade em que se acha que se pode mudar o Mundo, quando queremos agarrar tudo com os pés e com as mãos, quando gritar parece mais fácil que falar, quando somos parvos e não sabemos nada. Eu não sabia nada, formei-me muito ali, enquanto pessoa e profissional. Deram me uma profissão que eu ainda nem sabia que tinha ou que vinha a ser mesmo esta. Aparecer na televisão não era o mais importante (pelo menos para mim), importante era estar lá, naquele grupo, a construir, na altura nem sabia o quê.

Deu-me também o primeiro contacto com a finitude da vida. Deu-me e continua a dar-me a maior alegria por ter feito parte.

Ontem estivemos voltamos lá, uma altura em que não havia redes sociais nem telefones para tirar fotografias. Só havia autógrafos e memória. Que bom.».

Recorde-se que Ana Guiomar deu vida a Marta, irmã de Simão (Pedro Teixeira).

Veja aqui o vídeo partilhado pela atriz que dá vida a Aida em «Festa é Festa»: