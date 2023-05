Ana Guiomar compara Aida e Tomé a casal de Hollywood. Descubra tudo!

Ana Guiomar fica perplexa com comentário de Diogo Valsassina: «Acabou de ultrapassar todos os limites do bom senso»

Hoje, 30 de maio de 2023, Ana Guiomar partilhou duas imagens ao lado de Pedro Teixeira, em que aparecem os dois a posar.

Nestes registos fotográficos, os atores estariam na pele de Aida e Tomé, respetivamente. Assim, a atriz escreveu na legenda: «Qualquer semelhante do casal Aida e do Tomé com o casal Jennifer Lopez e Ben Affleck é pura coincidência.😎 Mais eu com ela, claro.»

Relembramos que Ana Guiomar, Pedro Teixeira, Manuel Marques, Sílvia Rizzo, Ana Brito e Cunha e Pedro Alves estão em gravações em Lagos, para a temporada de verão de «Festa é Festa».

