Ana Guiomar mostra momento de intimidade com Pedro Teixeira e Diogo Valsassina reage!

Ana Guiomar e Pedro Teixeira dão vida a um dos casais mais icónicos - e cómicos! - da ficção nacional, em «Festa é Festa»: Aida e Tomé.

Os atores, que se encontram a gravar no Algarve, mais precisamente em Quarteira, têm partilhado alguns momentos nas redes sociais e, nesta quarta-feira, 10 de maio, a mãe de Betinha (Ana Marta Contente) na novela publicou uma fotografia, numa piscina, onde se mostra com a boca na nádega (ou muito perto disso) do seu parceiro de 'faz de conta'.

As reações à imagem foram mais que muitas e, entre elas, está a do namorado da atriz, Diogo Valsassina: "Atão, mas atão??", escreveu nos comentários.

Os três atores conheceram-se em 2004, na 2ª temporada dos «Morangos com Açúcar», uma série que marcou gerações e que está prestes a regressar aos ecrãs, na qual Ana Guiomar e Pedro Teixeira interpretaram os irmãos Marta e Simão e Diogo Valsassina foi Tojó, irmão da personagem de Rita Pereira, Soraia Rochinha.

