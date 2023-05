Ana Guiomar fica perplexa com comentário de Diogo Valsassina: «Acabou de ultrapassar todos os limites do bom senso»

Ana Guiomar está a gravar «Festa é Festa», onde dá vida a Aida. Mas, para além deste projeto, a atriz tem outro: uma peça de teatro - «Misantropo».

Nesta peça, a atriz surge com um visual muito diferente do habitual E, neste sábado, 20 de maio de 2023, surpreendeu os seguidores do Instagram ao publicar dois registos fotográficos com este look.

Veja as fotografias de Ana Guiomar com este visual «fora do comum»: