Em partilha rara, Ana Marta Contente declara-se à irmã: «Não podia ter mais orgulho em ti»

Ana Marta Contente raramente partilha momentos com a família, nas suas redes sociais, mas na passada quarta-feira (21 de junho) surpreendeu os seus seguidores no Instagram, ao publicar um conjunto de fotografias com a irmã, a propósito do seu aniversário:

"A minha irmã.

Teve o azar de ter de me levar atrelada para muito sítio.

E eu não sou um atrelado propriamente silencioso e sossegado, muito menos quando era ainda mais pequena…

Só por isso já é a melhor irmã do mundo.

Também porque sempre que tínhamos de escolher alguma coisa eu podia esquivar-me facilmente, porque sendo ela a mais velha, a última palavra era a dela. Fui obrigada a ver os programas de televisão que ela queria e por isso tenho a agradecer-lhe o meu inglês, além do meu gosto musical, que foi curado basicamente pelos cd’s e MP3’s que iam passando para mim/roubados…

Sabia-lhe a vida pelo que ia lendo nos cadernos, em que ela tão eximiamente escrevia. E sabia que ela também sabia a minha, através dos meus,que vai na volta apareciam-me erros ortográficos e pontuações corrigidas… Ao contrário de mim a minha irmã domina o português com rédeas de perfeito tamanho.

Era por escrito que as desculpas eram pedidas e os “gosto de ti” ditos, em papelinhos por baixo da porta.

Ainda estou a aprender a ser irmã dela.

A saber mostrar o quanto a admiro."

Veja tudo aqui:

